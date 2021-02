Franck Ribery al Monza? Le voci sul colpo da Champions di Berlusconi e Galliani

02 febbraio 2021 a

Il prossimo obiettivo di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani per il Monza, dopo Boateng e Balotelli, potrebbe essere Ribery. Il fuoriclasse francese della Fiorentina non ha intenzionedi rinnovare il contratto in scadenza a giugno con la Viola e, secondo France Football, sta pensando di trasferirsi al Monza, se i brianzoli riuscissero a centrare la promozione in Serie A.

Ribery, da oggi primo febbraio, è libero di trovarsi una nuova maglia e l'idea è di voler continuare ad alto livello, in un campionato importante come la Serie A. Il 7 aprile compie 38 anni e la classe è sempre la stessa. "Al di là di qualche problema fisico – scrive France Football – le sue prestazioni sono sempre all'altezza e oltre a un ritorno in Germania, dove ha giocato tra il 2007 e il 2019, Ribery valuta anche la possibilità di rimanere in Serie A, ma non alla Fiorentina".

Galliani, tramite un intermediario, si è già mosso, entrando in contatto con il giocatore a metà gennaio. L'idea era di tentare di integrarlo subito nella squadra di Brocchi. Ma non è stato possibile. Ma l'idea è rimasta per giugno, la società lombarda farà leva su una probabile promozione e soprattutto sul fatto che il fuoriclasse francese è molto amico di Boateng, con cui ha giocato nella Fiorentina nel Bayern Monaco. Tra l'altro i rapporti tra la tifoseria viola e Ribery non sono dei migliori. Dopo un furto subito, questa'estate, il francese aveva dichiarato di non sentirsi più si curo in una città che non garantiva a lui e alla sua famiglia la sicurezza necessaria: “Non siamo a Medellin, quando parli di Firenze, prima sciacquati la bocca”, era stata la risposta del tifo gigliato. “Quello che mi rende scioccato" aveva scritto Franck Ribery dopo il furto "è la sensazione di essere indifeso, e non mi passa, non lo accetto. La mia famiglia era al sicuro a Monaco, ma come avere fiducia oggi? Come potremo sentirci ancora al sicuro d’ora in avanti?". Parole che hanno creato una vera e propria frattura.

