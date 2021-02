Inter, Suning ha rifiutato 880 milioni da Bc Partners. Ma non è finita: la trattativa continua

03 febbraio 2021 a

No, la trattativa non è ancora finita. Nonostante la brusca e netta frenata registrata nei giorni scorsi. Infatti, le trattative tra BC Partners e Suning per la cessione dell'Inter proseguono e addirittura, secondo quanto riporta Milano Finanza, c'è chi crede possano portare alla fumata bianca entro poche settimane. Insomma, tutto è ancora possibile. L'Inter potrebbe passare di mano. Tutto il club o solo una quota?

Recentemente il gruppo cinese avrebbe rifiutato una proposta da 880 milioni di euro, una cifra comunque più vicina alla valutazione che gli Zhang danno al club (circa 950 milioni, debiti compresi) rispetto ai 750-800 inizialmente ipotizzati. Insomma, le parti si stanno avvicinando e le cifre messe sul tavolo sono importanti, serie. Concretissime.

Certo, la distanza tra le parti resta grande ma non appare incolmabile. Non a caso il fondo inglese sarebbe pronto a proporre una nuova offerta, offerta con i crismi dell'ufficialità, e che prevederà la risposta scritta sia in caso di accettazione che di rifiuto, entro fine settimana o qualche giorno più avanti.

Nel frattempo Suning, che non avrebbe ancora deciso come muoversi, ovvero se cedere interamente la quota di maggioranza o restare in minoranza, valuta anche altre ipotesi. Se qualcuno si facesse avanti...

