Massimiliano Allegri, in lizza per la panchina del Real Madrid al posto di Zidane. In corsa anche Raul

È sempre più a rischio il posto di Zinedine Zidane sulla panchina del Real Madrid. Al suo posto potrebbe arrivare Massimiliano Allegri. Il suo nome circola da settimane e adesso se ne parla in maniera ancora più insistente. Secondo la radio spagnola Cadena Ser, l’ex allenatore di Juventus e Milan è sempre più vicino a prendere il posto di Zidane.

Il nome di Allegri, infatti, sarebbe sull’agenda del presidente della squadra, Florentino Pérez, insieme a quello di Raul, ex attaccante del Real Madrid e adesso allenatore della seconda squadra merengue, il Castilla. Il più favorito tra i due, comunque, dovrebbe essere Raul, ma la situazione resta fluida. Certo è che Zidane è più in bilico che mai, soprattutto per le delusioni collezionate di recente dal Real: già perse Coppa del Re e Supercoppa di Spagna.

Per quanto riguarda Massimiliano Allegri, invece, il suo agente Giovanni Branchini ha smentito le voci che circolavano nelle scorse ore sulla Roma. “Tutte le illazioni che sono state fatte per ipotetici contatti tra la Roma e Allegri sono frutto di fantasia. Alcuni importanti quotidiani continuano a cavalcare la notizia nonostante io li abbia già informati che si tratta di una fake news – ha spiegato a Tuttomercatoweb -. Non ci sono mai stati contatti tra il club e l'allenatore e dunque non possono esserci mai state intese e condizioni poste dal tecnico per un eventuale approdo nella Capitale. Parliamo di pura fantasia e ritengo doverosa questa precisazione per rispetto della Roma, dei suoi dirigenti vecchi e nuovi ma soprattutto per rispetto di Fonseca che è un rispettabilissimo e preparatissimo professionista. Allegri vive sereno senza appostarsi sul trespolo in attesa che qualcosa accada come qualcuno vorrebbe far credere".

