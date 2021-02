Dramma per Fernando Alonso, travolto in bicicletta: corsa in ospedale, a rischio l'inizio di stagione in F1

12 febbraio 2021 a

Dramma per Fernando Alonso, investito mentre era in bicicletta. Il pilota di Formula 1 è rimasto coinvolto in un incidente mentre si allenava in Svizzera, come conferma la sua scuderia, il team Alpine Renault. Lo spagnolo "è cosciente e in buone condizioni, in attesa degli ulteriori esami di domani mattina", si legge nella nota. Gli esami si terranno oggi, venerdì 12 febbraio. Il grave incidente è avvenuto nei pressi di Lugano, dove si stava allenando per l'inzio di stagione e il ritorno nel circus al volante della Renault.

Per l'asturiano è stato disposto il trasferimento all'ospedale di Berna, se dovesse essere confermato quanto emerso dai primi esami, per lui potrebbe essere a rischio l'avvio della stagione. A metà marzo sono infatti previsti i test in Bahrein, mentre il 28 è in programma il primo GP, sempre sul circuito di Sakhir.

La causa dell’incidente, si apprende, sarebbe un mancato stop o precedenza, anche se non è stato chiarito se da parte di Alonso, oppure dell’auto coinvolta nell’impatto. Sbattendo sull’asfalto, Alonso avrebbe battuto violentemente la faccia, perdendo almeno due denti, tagliandosi il labbro e procurandosi una sospetta frattura della mandibola.

A tranquillizzare un poco ambiente e fan, ci ha pensato Giorgio Terruzzi, il quale sul Corriere della Sera rivela: "Uno scontro frontale per fortuna non a velocità eccessiva. Alonso ha riportato contusioni al volto, alla mascella, ai denti ma le notizie che filtrano dal suo entourage sono rassicuranti. Pare esclusa ogni complicazione seria al punto da compromettere i test del Mondiale di F1. Si parla di una convalescenza da 7-10 giorni. Il quadro clinico, comunque, non permette al momento di valutare l’entità dell’infortunio che ieri si temeva avesse assunto proporzioni ben più serie. La speranza è che tutto si risolva rapidamente", conclude Terruzzi.

