Striscia la Notizia, "gesti di affetto". Cosa esce di bocca ad Andrea Agnelli, tutto finito con Conte?

16 febbraio 2021 a

a

a

Dopo Antonio Conte, tocca adesso ad Andrea Agnelli. Striscia la Notizia non fa sconti a nessuno. Ecco perché non è solo l’allenatore dell’Inter a beccarsi il tapiro d’oro, adesso anche il presidente della Juventus ne ha uno tutto suo. Perché questo riconoscimento? Per la tanto discussa lite fra i due al termine della semifinale di Coppa Italia che vedeva contrapposte Inter e Juventus.

"Gli è caduto pure il Wi-Fi?". Da Striscia l'umiliazione finale per Conte: il tragico errore coi giornalisti

Nel servizio che andrà in onda questa sera, Agnelli - intercettato da Valerio Staffelli a Torino – ha ammesso sostanzialmente lo scambio di insulti con Conte: “Ogni tanto la passione nel nostro lavoro porta ad andare oltre le regole delle buona maniere”, ha dichiarato all’inviato del tg satirico. A differenza del tecnico dell’Inter, però, il presidente della squadra bianconera ha accettato con una buona dose di ironia il tapiro d’oro del programma di Canale 5. Conte, invece, aveva preferito non fermarsi neanche a parlare con Staffelli.

"Insulti e provocazioni da Agnelli, ma ho sbagliato": incredibile ma vero, Antonio Conte chiede scusa

Agnelli, inoltre, ha accettato il bizzarro premio come segno di buon auspicio. Poi, con una risata, ha voluto anche fare una precisazione sul suo attuale rapporto con Antonio Conte: “La collaborazione con Conte si è chiusa bene. Quelli erano gesti di affetto…”. Chiaro riferimento agli insulti e ai gestacci di fine partita.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.