Striscia la notizia, agguato a Zlatan Ibrahimovic? "Ma il derby?", lui risponde così

Sta per battere un nuovo record Zlatan Ibrahimovic: quello dei Tapiri d'Oro di Striscia la Notizia. Valerio Staffelli, infatti, lo ha raggiunto a Milano per consegnargli il sesto. Quale il motivo del prestigioso premio? La sconfitta per 3 a 0 nel derby di ieri sera con l'Inter a San Siro. Sconfitta che per il momento lascia il Milan al secondo posto della classifica, proprio dietro ai nerazzurri. "È stata dura. Abbiamo commesso tanti errori, ma ci riprenderemo", ha detto l'attaccante del Milan nel servizio del tg satirico che andrà in onda questa sera.

"Alla prossima partita vado con il Tapiro, magari porta fortuna", ha continuato scherzando. Di Ibrahimovic si è parlato molto di recente anche per la tanto chiacchierata ospitata al Festival di Sanremo. Anche se, interrogato su questo punto, il calciatore svedese ha preferito rispondere così: "Per ora sono concentrato sulle partite". L'attaccante della squadra di Pioli, tra l'altro, era stato intercettato poco tempo fa da Staffelli per un altro Tapiro: era il 30 novembre.

Infatti circa tre mesi fa, Ibrahimovic era balzato agli onori della cronaca per la sua polemica nei confronti del videogioco Fifa: "Sfruttano la mia immagine senza darmi un euro: è contro le regole". Poi una battuta su un infortunio che l'aveva costretto a fermarsi: "Sto meglio, con il Tapiro correrò di più”. In quell'occasione, inoltre, l'attaccante svedese aveva aggiunto: "Voglio ricevere 15 Tapiri d'Oro per battere il record di Cassano".

