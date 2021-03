Claudio Marchisio sindaco di Torino con il Pd? "Sapete cosa trovo assurdo?", sinistra asfaltata

06 marzo 2021 a

a

a

"Quello che trovo incredibile è che debba rispondere a queste assurdità. La politica è una cosa seria . Allora per favore facciamo i seri" comunica lo scorso giovedì 4 marzo l'ex calciatore della Juventus Claudio Marchisio con un post su Facebook. Il "Principino" conclude la descrizione del post con l'hashtag "Torino", affiancato dall'emoticon di un cuore. Come immagine di accompagnamento decide di pubblicare una foto della mole antoniana, immersa in un tramonto roseo del capoluogo piemontese. La celere risposta di Marchisio riguarda delle voci che parlavano di una sua possibile candidatura come sindaco di Torino.

Serie A e calcio italiano a rischio default. Il Covid fa sparire il pallone? La profezia da brividi

Nel mondo del calcio, Marchisio si è sempre contraddistinto per il suo attivismo e la sua passione per la politica. Basta "scrollare" i suoi profili social per capire l'orientamento del calciatore. Il "Principino" si impegna quotidianamente a promuovere la propria opinione su svariate questioni di rilevanza, ad esempio la questione ambientale, i dritti umanitari e l'immigrazione. A proposito aveva commentato "I lose my baby. Where is my baby? Scusa Joseph, non hai colpa tu, non ha colpa tua mamma, che sperava di darti un futuro migliore. L'Europa muore ogni giorno, ma di indifferenza" aveva commentato Marchisio sui social in seguito alla morte di un neonato nel Mar Mediterraneo.

"Operazioni sospette dai conti di Maradona". A chi vanno i 500 milioni di eredità del Pibe

Era stato proprio Marchisio ad alimentare le voci che lo accostavano al mondo politico: "La politica mi piace farla tutti i giorni" aveva detto durante l'inaugurazione dello Skin Lab. L'avvicinamento delle prossime elezioni comunali a Torino ha poi fatto il resto, promuovendo anche all'interno del Partito democratico l'idea di vedere Claudio Marchisio a capo della città. Secondo quanto riportato da La Repubblica, lo stesso segretario dei Dem, Nicola Zingaretti nei giorni scorsi avrebbe cercato di capire le intenzioni dell'ex giocatore bianconero. Dopo aver cercato di placare le voci già in precedenza, Marchisio ha quindi deciso di mettere la parola fine una volta per tutte. Ennesima figuraccia per i democratici che sembrano ormai completamente allo sbando. Forse il nuovo segretario del partito potrebbe diventare Zlatan Ibrahimovic?

"Se ci fosse bisogno del sottoscritto". L'incredibile autocandidatura a sindaco di Marchisio. E c'è chi ci pensa....

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.