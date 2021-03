Torino, la sinistra riparte da Claudio Marchisio? Indiscreto clamoroso: chi vuole candidarlo a sindaco

04 marzo 2021 a

a

a

Claudio Marchisio candidato a sindaco di Torino? Il Pd ci starebbe seriamente pensando. Lo ha rivelato La Stampa, secondo cui l’ex centrocampista della Juventus e della Nazionale potrebbe davvero scendere in campo in politica, tra l’altro subito in un ruolo molto importante, a dispetto della giovane età. “Se c’è bisogno del sottoscritto per il territorio, per la città, per il Piemonte, io sarei il primo ad esserci”, ha dichiarato il diretto interessato all’inaugurazione del nuovo Skin Lab.

"Nessuna lite con Gattuso". L'agente di Insigne smentisce il caos dopo il Sassuolo: "Solo illazioni"

Secondo La Stampa negli scorsi giorni c’è stato un contatto tra Nicola Zingaretti - fresco di dimissioni in qualità di segretario - e i suoi emissari piemontesi per sondare il terreno su Marchisio, chiedendo anche un suo riferimento, segno che potrebbe esserci stato un contatto diretto tra i due. Recentemente l’ex centrocampista della Juventus ha rilasciato un’altra intervista in cui non ha escluso un suo possibile coinvolgimento alle prossime Comunali di Torino.

"Calci e pugni alla porta dell'arbitro". Raptus di Michele Criscitiello, la clamorosa stangata del giudice sportivo

“È vero che la politica mi appassiona e mi affascina, è un percorso che vorrei fare - ha dichiarato al quotidiano diretto da Giannini - ma so benissimo quanto si debba studiare, come sto facendo nelle mie attività imprenditoriali, so di avere tanto da imparare”. E se arrivasse una proposta di candidatura? “La prenderei in considerazione ma da lì a dire sì ce ne passa. Per me conta capire se posso dare una mano o no”.

"Una grande società non lo fa". Ibra a Sanremo, Sconcerti distrugge il Milan: ma quale scudetto...

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.