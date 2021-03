Serie A, gol e spettacolo al Mapei tra Sassuolo e Verona: decide Traorè nel finale, sorpasso in classifica

13 marzo 2021 a

Gol e spettacolo al Mapei Stadium tra Sassuolo e Verona. Non basta all'Hellas la doppia rimonta firmata Lazovic-Dimarco, con la squadra di De Zerbi che si impone per 3-2 grazie ai gol di Locatelli, Djuricic e quello decisivo nel finale di Traorè: con questo successo, il quarto casalingo stagionale, i neroverdi salgono all'ottavo posto a quota 39 punti, superando proprio gli scaligeri (fermi a 38) che hanno anche una partita in più.

La squadra di De Zerbi torna così alla vittoria dopo un mese e sale all’ottavo posto, scavalcando proprio l’Hellas. Cinque gol totali e alla fine sorridono solo i padroni di casa che chiudono un mese a secco di vittorie. Partita ricca di emozioni con l’Hellas bravo a recuperare due volte lo svantaggio ma poi eccessivamente frenetico e messo ko dalla rete di Traoré a nove minuti dal termine.

È un successo che vale doppio per De Zerbi perché regala anche il sorpasso sui gialloblù in classifica e il -7 dal settimo posto della Lazio che vuol dire Europa. Secondo stop di fila per Juric, espulso nel finale: non basta un grande Lazovic, autore di un gol e un assist, a causa della fragilità messa in mostra anche oggi dalla fase difensiva. Dopo i soli 18 centri subiti nelle prime 19 partite, sono già 14 quelli incassati nel mezzo girone di ritorno.

