Bologna, tris alla Sampdoria e tre punti pesantissimi: un mattone per costruire la salvezza

Il Bologna torna al successo calando il tris alla Sampdoria nell'anticipo delle 12.30. E per la squadra di Mihajlovic, concreta al punto giusto, dopo due sconfitte consecutive arrivano tre punti importantissimi in chiave salvezza. I blucerchiati di Ranieri, che non vincono dal 14 febbraio, sprecano ed escono a mani vuote. Al Dall'Ara padroni di casa in vantaggio con Barrow, pareggio dei liguri con Quagliarella. Prima dell'intervallo, emiliani nuovamente avanti grazie a Svanberg. Nella ripresa, il tris di Soriano.

Pronti, via e la Sampdoria parte subito a razzo. Bastano solo quattro minuti agli ospiti per sfiorare la rete del vantaggio: al minuto 4 Schouten commette un'ingenuità al limite dell'area regalando il pallone a Thorsby che calcia verso la porta di Skorupski e colpisce il palo. L'aggressività dei blucerchiati continua per tutto l'avvio di primo tempo; il Bologna di Mihajlovic non riesce a trovare spazi ed a rendersi pericoloso. Al minuto 19 Quagliarella parte palla al piede e scarica su Damsgaard che, dal limite, scocca il destro trovando un buon intervento dell'estremo difensore emiliano. Poco prima della mezz'ora di gioco i ritmi si abbassano e ad approfittarne sono i padroni di casa. Al minuto 27 Barrow porta in vantaggio il Bologna alla prima vera occasione del match: Palacio vince un contrasto con Ferrari e mette in mezzo per Barrow che, di testa, manda il pallone alle spalle di Audero e fa 1-0. La risposta dei blucerchiati, però, non si fa attendere. Dopo aver ripreso l'aggressione alla retroguardia rossoblu, i liguri pareggiano i conti al minuto 37: Augello crossa al centro per Quagliarella, bravo ad evitare la marcatura di Danilo e ad appoggiare al volo il pallone alle spalle di Skorupski. Il match torna in parità solo per pochi minuti. Al minuto 41, con un po' di fortuna, il Bologna si riporta avanti: il destro di Svanberg vale la rete del 2-1 a pochi istanti dalla fine dei primi quarantacinque minuti di gioco.

Nella ripresa, la Sampdoria prova a sistemare le cose: il mancino di Quagliarella al minuto 51, però, finisce di un soffio a lato. Due minuti dopo Damsgaard prova l'eurogol, ma la sua conclusione dalla lunga distanza finisce di poco a lato dell'incrocio dei pali. Il Bologna si salva e ne approfitta ancora una volta. A venti minuti dal termine del match Soriano mette in cassaforte il risultato: l'ex del match si fa trovare smarcato e batte facilmente Audero siglando la rete del 3-1. Ad un quarto d'ora dal termine, Yoshida evita il peggio: il difensore rossoblu salva sulla linea di porta la conclusione di destro di Svanberg. Sul ribaltamento di fronte, il subentrato Soriano trova il poker, ma il guardalinee ferma tutto per posizione di fuorigioco. Silent check con il Var che conferma la decisione dei giudici di gara. Nonostante il risultato, la Sampdoria non si arrende e attacca la retroguardia locale, attenta a chiudere ogni pericolo ed a proteggere Skorupski. L'arrembaggio finale della formazione di Ranieri non ha i frutti sperati.

