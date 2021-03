Juventus, a Marcelo bastano due parole: un terremoto, "conferma" il ritorno al Real Madrid?

19 marzo 2021 a

L'eliminazione della Juve agli ottavi di Champions League per mano del Porto, ha iniziato ad alimentare i rumors che vedrebbero il futuro di Cristiano Ronaldo lontano dalla Juventus. Le prestazioni di Ronaldo con la casacca bianconera nella competizione europea, non hanno mai realmente rispecchiato le aspettative della società e dei tifosi. Subito dopo la partita di ritorno con i portoghesi, conclusasi ai supplementari, alcuni quotidiani spagnoli hanno iniziato a spargere la voce di un possibile ritorno di CR7 ai blancos. La destinazione Madrid, non dispiacerebbe infatti al talento portoghese. Paratici ha tuttavia cercato di smentire le voci, affermando che "Ronaldo è il futuro del club".

L'indizio di un suo ritorno al Real arriva dai social media. Come fa notare Tuttosport, il profilo Instagram "433" ha postato un video in cui i giocatori del Real festeggiano la vittoria della Champions. Nel video si vede uno dei simboli della squadra, Marcelo, baciare lo stemma del Real e poi esultare insieme all'amico Cristiano Ronaldo con l'esultanza tipica dell'attaccante, accompagnata dall'immancabile "siuu". Il video riceve presto migliaia di like e altrettanti commenti. Tra i quali spunta proprio quello del terzino brasiliano che scrive "soon", ovvero "presto". Parola che lascia spazio a varie interpretazioni, una su tutte quella di un ritorno del 7 bianconero alla corte di Florentino Perez.

Nel frattempo, Ronaldo si gode il ruolo di capocannoniere con ben 23 goal in altrettante partite. Dopo un avvio difficoltoso, la squadra di Andrea Pirlo sembra aver ritrovato la loro confidenza (perlomeno in campionato). I 10 punti di distacco dall'Inter capolista sembrano un divario incolmabile, ma se i nerazzurri dovessero perdere colpi, la Juve non si lascerà di certo sfuggire l'opportunità. Cr7 ora pensa soltanto al campionato, ma chissà che con l'arrivo del mercato estivo non possa venirgli nostalgia dei tempi d'oro vissuti durante l'esperienza Real.

