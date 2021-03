Roberto Mancini, le prime convocazioni per i Mondiali 2022 (dopo il flop dell'Italia in Europa): due debutti a sorpresa

I 38 azzurri

Il ct dell'Italia, Roberto Mancini, ha convocato 38 giocatori per le prime gare di qualificazione ai Mondiali 2022, contro NordIrlanda (giovedì 25 a Parma), Bulgaria (domenica 28 a Sofia) e Lituania (mercoledì 31 a Vilnius): prima chiamata per Toloi e Ricci, per il quale, così come per i tre interisti del gruppo, la presenza è subordinato alle disposizioni delle Asl. Portieri: Cragno (Cagliari), Donnarumma (Milan), Meret (Napoli), Sirigu (Torino). Difensori: Acerbi (Lazio), Bastoni (Inter), Biraghi (Fiorentina), Bonucci (Juve), Chiellini (Juve), Di Lorenzo (Napoli), Palmieri (Chelsea), Ferrari (Sassuolo), Florenzi (Psg), Lazzari (Lazio), Mancini (Roma), Spinazzola (Roma), (Atalanta). Centrocampisti: Barella (Inter), Castrovilli (Fiorentina), Cristante (Roma), Locatelli (Sassuolo), Mandragora (Torino), Pellegrini (Roma), Pessina (Atalanta), Ricci (Spezia), Sensi (Inter), Soriano (Bologna), Verratti (Psg). Attaccanti: Belotti (Torino), Berardi (Sassuolo), Bernardeschi (Juve), Caputo (Sassuolo), Chiesa (Juve), El Shaarawy (Roma), Grifo (Friburgo), Immobile (Lazio), Insigne (Napoli), Kean (Psg).

