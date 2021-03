Mauro Icardi verso l'addio al Psg, la mossa scatena la Juventus. Ma non solo: impensabile duello di mercato

25 marzo 2021 a

Mauro Icardi sembra destinato a tornare in Italia. L'esperienza non ottima al Psg sembra al termine. Il club, alle prese con i rinnovi, non sembra essere interessato al rinnovo all'argentino che non è neache un titolare fisso. L'ex interista ha ancora i suoi estimatori nel campionato italiano: Juventus e Roma lo corteggiano già da un po'.

L'interesse bianconero si è un po' affievolito negli ultimi tempi. Nonostante a Torino abbiano bisogno di una punta, visto che molto probabilmente due degli attuali tre big dell'attacco (CR7, Dybala e Morata) sono destinati a partire. Qualche dubbio rimane sull'affidarsi a un giocatore che potrebbe non dare totali garanzie di continuità e di integrazione nel gruppo, visti i suoi precedenti all'Inter.

Anche la Roma è sulle sue tracce. Lo prenderebber per sostituire Edin Dezeko che sembra destinato a lasciare il club. Intanto l'ex l'agente di Icardi apre ad un ritorno in Italia. "È possibile, la Serie A è perfetta per lui”. Albian Moreno, infine, rivela un retroscena su Maurito: "Eravamo alla Samp e quella azzurra fu la prima società a chiamarci. ADL ci contattò dopo una doppietta alla Juventus. Non c’erano i presupposti sui diritti d’immagine che per me era la cosa più importante. Il club mi disse che non potevo gestire i diritti d’immagine e quindi non se ne fece più nulla”, ha concluso. Sulle tracce dell'argentino anche l'Inter Miami di Beckam. Per acquistare Icardi, la società di proprietà di Nasser Al-Khelaifi ha dovuto sborsare 50 milioni più 8 di bonus.

