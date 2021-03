Formula 1, Carlos Sainz jr stupisce la Ferrari: nei test più veloce di Charles Leclerc. Altroché numero due

26 marzo 2021 a

Oggi, venerdì 26 marzo, nel deserto del Bahrein riparte la Formula 1 con le prime prove libere (dalle 12,30 alle 13,30 e dalle 16 alle 17). Le due sessioni dureranno un'ora anziché 90 minuti. La Ferrari a fianco di Charles Leclerc avrà Carlos Sainz jr, 26 anni, figlio di un campione dei rally. "Nei test ha dimostrato di imparare in fretta. Persino troppo", scrive la Stampa. Ha preso casa nella zona di Maranello "così sono vicino alla fabbrica". Vive da solo e sta attento a cosa mangia: "Mangio solo quello che mi prescrive il preparatore. Niente tortellini, purtroppo. Ho imparato che in F1 si vince con i dettagli", ha spiegato.

Nei test ha girato più veloce di Charles Leclerc. "Sembra che abbiamo lo stesso stile di guida. In realtà, ci sono differenze. È difficile capire già a che punto siamo. Io ci ho rinunciato: ho preferito concentrarmi sul lavoro senza chiedermi che mappature o carichi di benzina avessero gli altri piloti. L'obiettivo? Essere la terza forza dopo Mercedes e Red Bull", ha precisato.

Per i suo debutto in Ferrari ci saranno i genitori: "Papà non mi dà più consigli, si fida di me. Però è curioso e fa sempre tante domande tecniche. Dopo una giornata di lavoro sono così stanco che finisco per non rispondergli". Troppo concentrato sulla macchina con l'obiettivo di stupire i ferraristi.

