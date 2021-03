Juventus, bomba di mercato dalla Spagna: ecco il sostituto di Paulo Dybala

29 marzo 2021 a

Sono tanti i nomi che vengono accostati alla Juventus, nonostante la sessione di calciomercato estiva non sia stata ancora inaugurata. Per i bianconeri sarà importante capire quale strategia attuare, vista anche la stagione che, fino a questo momento, è stata estremamente deludente. Le voci di corridoio spingono via in particolare Paulo Dybala dalla corte di Agnelli. Scenario non impossibile, come hanno fatto intendere Pavel Nedved e Fabio Paratici in una recente conferenza stampa. Parte così il valzer delle punte per cercare un degno sostituto della Joya. Il francese Ousmane Dembélé, in forza al Barcellona, sembrerebbe essere il profilo ricercato dai ds bianconeri.

La bomba di mercato è stata lanciata dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, secondo il quale l'interesse della Juve per il 23enne neo-campione del mondo sarebbe ben di più che un semplice sogno di fantamercato. Stando al Mundo Deportivo, la Juve sarebbe intenzionata ad acquistare il talento per "riconquistare l'egemonia in Serie A e ambire alla Champions dopo i ko contro Ajax, Lione e Porto". La permanenza di Cristiano Ronaldo in bianconero, non escluderebbe per forza l'arrivo di Ousmane Dembélé, ma l'operazione potrebbe farsi più complicata. La pandemia ha messo ancora in più in luce la situazione economica del club, che dovrà per forza snellire la rosa e mettere mano ai contratti più onerosi.

Nel frattempo, Dembélé si gode gli applausi in casa blaugrana. Dopo un avvio difficoltoso con il Barcellona, segnato anche da un periodo di depressione per il ragazzo, l'esterno offensivo si è conquistato partita dopo partita il posto da titolare, Dallo scorso 22 dicembre, Dembélé non ha saltato una sola parita, rivelandosi essenziale nello scacchiere di Ronald Koeman. Anche per questo motivo, l'operazione potrebbe rendersi più complicata del previsto: il tecnico olandese ritiene l'esterno essenziale nella sua formazione e sarebbe più che ottimista riguardo al prolungamento del contratto del francese, in scadenza nel 2022.

