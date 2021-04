Serie A, la Roma spreca, la Lazio ringrazia Caicedo, il Verona inguaia il Cagliari: Genoa e Benevento spreconi

03 aprile 2021 a

Roma sprecona al Mapei Stadium dove, due volte avanti (Pellegrini su rigore e Bruno Peres) e due volte ripresa (Traorè e Raspadori). La pausa non è servita. La Roma dopo i due pesanti ko con Parma e Napoli torna a casa con un punto che rallenta ulteriormente la sua corsa per la zona Champions. E' da quasi un mese che manca ai giallorossi la vittoria in campionato e la squadra di Fonseca in casa degli emiliani l'ha gettata via due volte, facendosi rimontare dal Sassuolo.

Giallorossi scavalcati dalla Lazio, che batte in extremis lo Spezia (decide il rigore di Caicedo dopo che Verde aveva pareggiato il vantaggio di Verde) con un finale nervoso (rosso per Lazzari e Correa). La squadra di Inzaghi fatica contro i bianconeri di Italiano, ma ancora una volta ringrazia il centravanti colombiano che trasforma il rigore decisivo a ridosso dei minuti di recupero.

Il Verona passa a Cagliari 2-0 (Barak e Lasagna) e inguaia i sardi grazie alle reti di Barak e Lasagna e getta il Cagliari sull'orlo del baratro. Tre punti importanti che proiettano i veneti a quota 41 punti in classifica; i sardi, invece, con questa sconfitta restano bloccati al terzultimo posto in classifica a quota 22 punti. Pari fra Genoa e Fiorentina: botta e risposta fra Destro e Vlahovic, i viola resistono in dieci dopo l’espulsione di Ribery. Finisce 2-2 allo stadio Vigorito invece il match tra Benevento e Parma: match vibrante, che i Ducali recuperano nel finale grazie al gol di Man. In precedenza erano stati Glik, Kurtic e Ionita a marcare il tabellino.

