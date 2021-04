Zlatan Ibrahimovic, rinnovo col Milan a un passo: "Annuncio imminente", altri 12 mesi

05 aprile 2021 a

Per il Milan che trema per i mancati rinnovi di Gigio Donnarumma e Hakan Calhanoglu (ma anche di Franck Kessie) arriva una buona notizia? Il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic per un ulteriore anno, infatti, sarebbe a un passo: è quanto sostiene MilanNews, secondo cui negli ultimi giorni il bomber svedese avrebbe trattato un rinnovo di dodici mesi con la dirigenza rossonera. Accordo che sarebbe stato sostanzialmente quasi trovato.

Secondo quanto trapela, per il prolungamento di un anno della storia di Ibra in rossonero mancherebbero solo gli ultimi dettagli da limare, su bonus e premi legati agli obiettivi individuali, e l’annuncio viene dato addirittura come imminente. Il Milan avrebbe infatti intensificato i contatti con Mino Raiola, agente di Zlatan, per chiudere almeno questo prolungamento di contratto.

La società e il procuratore avrebbero poi raggiunto un'intesa di massima, che se confermata si trasformerebbe anche in un segnale molto importante di continuità per il club rossonero e una anche una gratificazione per l'attaccante, che a quasi 40 anni ha dimostrato di poter essere ancora determinante a certi livelli meritandosi sul campo la conferma. Una firma che, forse, potrebbe convincere anche Donnarumma, gestito sempre da Raiola.

Ma tant'è, Ibra e Milan avanti insieme, almeno ancora per un anno. La speranza è che sia un anno in cui ci si giocherà anche la Champions League, anche se dopo il pari con la Sampdoria, per quanto i rossoneri siano secondi, la classifica si fa sempre più difficile. Anche per quel che concerne gli altri rinnovi, la percezione è che la qualificazione alla Champions sia di importanza capitale: i giocatori sembrano in attesa di capire se l'obiettivo verrà raggiunto. In caso di fallimento, però, le possibili defezioni a parametro zero per il Milan avrebbero un effetto devastante.

