Il coronavirus blocca l'intera Serie A? Disastro focolaio-Nazionale: “Altri positivi, quanti in totale”

La Serie A trema dinanzi al coronavirus. La pausa per le Nazionali ha purtroppo comportato un’ondata di positivi diffusa su più club e che quindi mette a repentaglio il regolare svolgimento del campionato. Dopo le quattro positività all’interno dello staff di Roberto Mancini, nelle ultime ore il numero di giocatori contagiati è salito a sei: i primi erano stati Leonardo Bonucci Marco Verratti e Alessandro Florenzi, ma nelle ultime ore si sono aggiunti anche Vincenzo Grifo, Alessio Cragno e Salvatore Sirigu.

Tra l’altro quest’ultimo è sceso in campo nel derby con la Juventus: già il Torino finora non è stato affatto fortunato col Covid e rischia di retrocedere, in più anche i bianconeri non possono dormire sonni tranquilli. L’ultimo caso confermato ufficialmente è invece quello di Cragno: “Monitorato con attenzione dal suo rientro dagli impegni con la Nazionale italiana - si legge nella nota del Cagliari - il calciatore ha eseguito un nuovo test diagnostico nella giornata di ieri, e si trova attualmente in isolamento”.

“Il gruppo squadra - continua il comunicato - ha già iniziato l’isolamento fiduciario domiciliare e si atterrà rigorosamente a quanto previsto dal protocollo. La società ha avviato tutte le procedure del caso ed è in costante contatto con le autorità sanitarie competenti”.

