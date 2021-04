Mats Hummels dimenticato in aeroporto. Borussia Dortmund, un clamoroso disastro a Colonia

09 aprile 2021 a

L'incubo di ogni studente del liceo in gita scolastica: il bus che riparte senza di lui a bordo. Questo più o meno quello che è successo a Mats Hummels, vicecapitano e bandiera del Borussia Dortmund. Nelle ultime ore la Bild ha reso noto un retroscena in casa Borussia avvenuto il 20 marzo scorso, in seguito al pareggio per 2-2 in casa del Colonia. Mats Hummels è infatti stato lasciato a piedi, senza che nessuno si sia accorto della sua assenza sul pullman. Il difensore ha quindi dovuto affrontare il viaggio di ritorno da solo in macchina.

"La perfetta fotografia della sciagurata Bundesliga del Dortmund" ha definito la Bild Zeitung il curioso episodio avvenuto tra le file dei giallo-neri. La stagione del Borussia è infatti fin qui deludente. A poco sono serviti i 21 goal messi a segno dal carro armato norvegese Erling Haaland: la squadra guidata da Terzic si trova soltanto al quinto posto in classifica a 7 lunghezze di distanza dall'Eintracht Francoforte, che occupa al momento l'ultimo posto utile per la qualificazione in Champions League. Una situazione preoccupante, che comunque vede il Borussia Dortmund ancora in corsa per l'attuale edizione della Champions, dove il BVB ha perso l'andata degli ottavi di finale per 2-1 contro il Manchester City di Pep Guardiola.

Dietro le prestazioni altalenanti della squadra di Terzic si celerebbero apparenti problemi di spogliatoio. La sinergia tra la squadra non sembra più quella di un tempo, che con il tridente Reus-Lewandowski-Goetze sembrava poter disintegrare qualsiasi avversario si trovasse davanti. Sono tanti i punti persi dalle api in questa stagione, soprattutto contro squadre nettamente inferiori. Il Colonia ad esempio è reduce da una stagione molto difficoltosa e attualmente si trova in zona retrocessione al terz'ultimo posto. La gaffe che ha visto Mats Hummels protagonista sembra, come dice bene la Bild, il ritratto di una stagione da dimenticare.

