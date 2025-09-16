Juve da impazzire: 4-4 col Borussia

La Juventus ha pareggiato 4-4 contro il Borussia Dortmund nella prima giornata di Champions League 2025-2026, disputata il 16 settembre 2025 all'Allianz Stadium di Torino. Un match thrilling, con i bianconeri che hanno rimontato due gol negli ultimi minuti di recupero. Il primo tempo si chiude sullo 0-0. La Juventus crea occasioni con Thuram, Openda e Bremer, ma non concretizza.

Il Dortmund domina il possesso (67%) senza pericoli. Al 42', Anton riceve il giallo per fallo su Koopmeiners.Nel secondo tempo, al 52' Adeyemi porta avanti il Dortmund (0-1) su assist di Guirassy. Al 63' Yildiz pareggia con un destro a giro (1-1). Due minuti dopo, Nmecha riporta i gialloneri in vantaggio (1-2). Al 67', Vlahovic – entrato al 61' per David – firma il 2-2. Al 74', Couto sfrutta un errore di Thuram per il 2-3.Sembra finita al 86', quando Bensebaini trasforma un rigore (concesso dal VAR per tocco di mano di Kelly) sul 2-4. Ma la Juventus non molla: al 90'+4', Vlahovic accorcia su assist di Kalulu (3-4). Al 90'+6', Kelly pareggia di testa su cross di Vlahovic (4-4), gol convalidato dopo VAR. Una vera e propria impresa in una partita che pareva ormai compromessa. Come con l'Inter questa Juve a quanto pare non. muore mai.