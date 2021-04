Stefano Pioli, il Milan vuole rinnovargli il contratto anche senza Champions

09 aprile 2021 a

Stefano Pioli è ancora secondo in campionato con il suo Milan che sta però vedendo avvicinarsi le inseguitrici, Juventus, Atalanta e Napoli e deve cercare di difendere il piazzamento in Champions League. “Siamo concentrati solo sulla gara, bisogna giocare meglio dell’ultima partita, consapevoli degli errori che abbiamo fatto. Contro una squadra che sta bene, fisica e veloce. Siamo così vogliosi di fare bene che siamo molto delusi quando non riusciamo a mettere in campo prestazioni alla nostra altezza. Sono errori che non dobbiamo commettere più nelle prossime partite. L’aspetto mentale dentro la partita può cambiare, andare in vantaggio porta più convinzione e fiducia, per quello è molto importante l’approccio. Abbiamo bisogno di qualità e ritmo”, ha spiegato il tecnico alla vigilia della sfida di domani contro il Parma.

Intanto il club rossonero vuole aprire un ciclo con lui, che intanto ha superato Gattuso: è il tecnico più longevo sulla panchina rossonera dopo Allegri e proprio sulle dichiarazioni di Max Allegri della settimana scorsa al Club di Sky sulla differenza ta risultatisti e giochisti, si è espresso Pioli: “Ogni allenatore e ogni squadra ha una sua identità. Giochiamo e cerchiamo di giocare bene per ottenere la vittoria, che è la cosa principale, poi ognuno ci arriva come meglio crede. Noi abbiamo il nostro modo di giocare, i nostri giocatori si sentono bene nel nostro modo di giocare”.

Infine sulla sua permanenza al Milan, spiega che: "Sto bene qui con il Milan, club e proprietà. Stiamo lavorando bene per riportare il Milan alla normalità, all’Europa che conta. Qui sto bene e posso incidere, nel migliorare il club e i giocatori. Il torneo è ancora lungo, siamo concentrati sulla partita di domani, poi pensiamo al Genoa, Sassuolo e cosi via. Non vedo paura e timori, solo voglia di giocare”, ha concluso.

