Serie A, il Torino batte l'Udinese con un rigore di Andrea Belotti: colpo decisivo per la salvezza?

Il Torino ha battuto l’Udinese e ha realizzato uno scatto importante in ottica salvezza, allungando a +5 il vantaggio sul Cagliari terzultimo, che domani sarà impegnato nella proibitiva sfida con la capolista Inter. La squadra di Nicola è riuscita a dar seguito alla bella prestazione nel derby, assicurandosi tre punti sofferti ma fondamentali per il proseguo del campionato di Serie A.

Ai granata è bastato un rigore procurato e trasformato da Andrea Belotti: il canto del Gallo non suonava dallo scorso 6 febbraio (Atalanta-Torino); l’attaccante azzurro è così salito a quota 12 gol in campionato, ne serviranno altri per mettere al sicuro la permanenza nella massima serie. L’Udinese avrà sicuramente qualche rimpianto, dato che ha fatto la partita per larghi tratti e ha avuto il pallino del gioco anche nella ripresa, quando però gli episodi sono stati favorevoli al Torino.

Intorno al quarto d’ora del secondo tempo è cambiata la partita: Verdi scodella una punizione morbida al centro dell’area per Belotti, che viene travolto da Arslan. L’arbitro Doveri non ha avuto dubbi e ha concesso il rigore, che Belotti è stato abile a trasformare. Nel finale, anche grazie ai cambi, il muro della squadra di Nicola ha retto, consentendo di portare a casa tre punti pesantissimi. Per l’Udinese, invece, si tratta della terza sconfitta consecutive dopo quelle con Lazio e Atalanta.

