Milan, la misteriosa espulsione di Zlatan Ibrahimovic: che cosa è successo, davvero?

Federico Strumolo 11 aprile 2021 a

a

a

Il Milan riprende la sua corsa in campionato vincendo 1-3 a Parma. È un successo importantissimo nella lotta Champions (dopo che il Diavolo aveva raccolto solo una vittoria nelle precedenti tre partite di A), che permette alla squadra di Pioli di portarsi a sette punti dal quinto posto (occupato dal Napoli), in attesa che oggi scendano in campo le inseguitrici. Al Tardini sembrerebbe tutto facile per il Milan, che si porta subito in vantaggio con Rebic (grazie ad un'ottima assistenza di Ibrahimovic) e raddoppia, nel finale di primo tempo, con il solito Kessié (al decimo gol in campionato).

"Ucciso con le sue mani". Leone ammazzato, terremoto su Ibra in Svezia: cacciato a tempo record?

La partita, però, cambia ad inizio ripresa, quando Maresca espelle Ibrahimovic (che intanto è sempre più vicino al rinnovo per un'altra stagione con il Diavolo: «Mancano solo alcuni dettagli», commenta Maldini prima della sfida), colpevole, secondo l'arbitro, di aver detto qualche parola di troppo (salterà sicuramente il prossimo turno contro il Genoa, a rischio anche la sfida contro il Sassuolo). Ma dai video circolati sui social non si sente alcun insulto, ma solo un «Mi sembra strano». Pochi minuti dopo i padroni di casa approfittano della superiorità numerica per riaprire il match grazie al gol di Gagliolo, che sfrutta l'ottima sponda di Pellè (e di un'uscita tardiva di Donnarumma) per metterla dentro.

Ricordate Luiz Adriano? Viola la quarantena e investe un pedone, come rovinarsi la vita in pochi minuti

La squadra di D'Aversa nel tentativo di pareggiare la partita, però, si sbilancia aprendo molti spazi agli avversari. E proprio da una ripartenza arriva il gol di Leao, che chiude la pratica sull'1-3 (sfruttando la palla persa del debuttante Traore, primo nato nel 2004 ad esordire nel massimo campionato italiano). E se per il Milan è una vittoria importantissima, il Parma trova l'ennesima sconfitta (la sedicesima in A, con undici pareggi e solo tre vittorie) che complica ulteriormente il campionato gialloblù: per raggiungere la salvezza servirà un finale di campionato perfetto.

"Se non rinnova, stop a tutte le trattative con Raiola". Gigio Donnarumma, Mirabelli suona la sveglia al Milan

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.