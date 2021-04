Serie A, la Juventus regola facilmente il Genoa: in gol Morata, Kulusevski e il "pentito" McKennie

11 aprile 2021 a

a

a

Le vittorie riportano serenità e la serenità fa correre più veloce la mente e la palla. La Juventus non sbanda contro il Genoa e ottiene un successo solido figlio della prova di forza offerta contro il Napoli, che ha riportato un po' di tranquillità all'ambiente dopo le prove deludenti contro il Benevento e nel derby. Non è un caso che a indirizzare la gara con il Grifone siano due giocatori finiti nel mirino nell'ultimo periodo, Kulusevski e Morata.

Il primo si sblocca con uno splendido tiro a giro (non segnava da fine gennaio contro la Spal in Coppa, mentre in campionato bisogna tornare indietro al poker di Parma del 19 dicembre scorso), il secondo ritrova la via del gol smarrita risolvendo da opportunista un'azione iniziata da Chiesa e proseguita con il palo di Ronaldo. La Vecchia Signora però è ancora in convalescenza e la rete in avvio ripresa di testa di Scamacca fa riaffiorare i soliti fantasmi, con un Genoa garibaldino dalle parti di Szczesny dopo un primo tempo sottocoperta.

A scacciare via gli incubi, dopo Dybala contro il Napoli, ci pensa questa volta un altro 'festaiolo' pentito, McKennie, che appena entrato firma il tris che anestetizza la partita. Per Andrea Pirlo sono tre punti preziosi nella corsa Champions, anche se la volata per non restare fuori dal quarto posto è appena iniziata. Rispetto a una settimana fa però i segnali alla Continassa sono più incoraggianti.

