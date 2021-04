Zlatan Ibrahimovic, per lui la zona rossa non vale: un caso a Milano, si fa aprire il ristorante solo per lui

12 aprile 2021 a

a

a

Zlatan Ibrahimovic di nuovo nei guai. L’attaccante milanese avrebbe violato le misure anti-Covid facendosi aprire un ristorante intorno a ora di pranzo ieri a Milano. In barba alla zona rossa. Si tratta di “Tano passami l'olio”, locale di Tano Simonato. E così, mentre tutti gli altri ristoranti erano chiusi e impossibilitati ad accogliere i clienti, il calciatore svedese – insieme ad altre persone – si sarebbe accomodato al tavolo per consumare un pranzo costato 300 euro a testa. Questo è quanto riferito da una fonte anonima a Fanpage.

"Maresca non ha scagionato Ibrahimovic". Dal referto, una bomba sul Milan: ora che succede?

Il sito di Fanpage ha pubblicato delle foto che mostrano il campione seduto assieme allo chef Simonato e ad altre persone, intente a bere un bicchiere di vino. Tra i presenti ci sarebbe stato anche l'ex calciatore del Milan Ignazio Abate. "Ibra, Ignazio con un altro amico carissimo sono venuti a trovarmi, siamo stati lì un paio d'ore e poi se ne sono andati a casa", ha spiegato a Fanpage lo chef Simonato. Quest’ultimo, però, ha negato il pranzo: “È stata una cosa tra amici. Non hanno pranzato”.

Qui l’articolo di Fanpage.it con le foto

Un complotto contro il Milan? Ibrahimovic, Maresca e il rosso diretto, una teoria inquietante

Quando al titolare del locale incriminato è stato fatto notare che il suo ristorante sarebbe dovuto rimanere chiuso a causa delle restrizioni anti-Covid, lo chef avrebbe risposto: “Ma quale cazzo di pandemia, ma la smettete di rompere i cog***ni con sta pandemia?”. In ogni caso, sorprende che sia stato proprio Ibrahimovic a violare le regole in questo modo. Lui, infatti, era stato scelto dalla Regione Lombardia come testimonial contro il coronavirus. "Usa la testa e rispetta le regole: distanziamento e mascherine", diceva l’attaccante nel video.

"Io ho fatto una scelta". Milan, la stoccata di Maldini a Donnarumma: addio già scritto?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.