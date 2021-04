Roma, Edin Dzeko dopo l'impresa con l'Ajax: "Resto? Difficile pensarci adesso"

16 aprile 2021 a

Impresa della Roma, che si qualifica in semifinale di Europa League. A segno anche Edin Dzeko, la rete che vale la qualificazione. E il bosniaco nel post-partita è sì felice, ma manda anche dei chiari messaggi alla società: "Alla fine ce l'abbiamo fatta e questa è la cosa più importante. La squadra ha fatto vedere carattere. Abbiamo sofferto, ad Amsterdam e anche oggi. Abbiamo corso tanto fino alla fine e ci siamo meritati questa semifinale", ha dichiarato il bomber.

Dunque, le considerazioni un poco più amare: "Per me la fascia di capitano è sempre stata un onore, ma io gioco per la Roma, non per la fascia, e darò sempre il massimo per la Roma. Questo conta, nient'altro". E il futuro? "Questo è il mio sesto anno qui - ha ragionato intervistato da Sky -. Ci sono stati alti e bassi, questa stagione a livello personale non è stata la migliore per tante cose, ma a me non piace guardare indietro. Siamo arrivati in semifinale di Europa League, ci sono tanti ragazzi che giocano per la prima volta una semifinale e dobbiamo divertirci, non si gioca tutte le settimane all'Old Trafford...". Insomma, parole sibilline: per il futuro, si vedrà. "Resto? È difficile pensarci adesso, abbiamo una semifinale da giocare e otto gare di campionato. Poi vediamo...", ha chiosato.

E ancora, aggiunge Dzeko: Il gol? Bisogna stare lì quando arriva la palla. A 35 anni magari faccio una corsa in meno, ma bisogna stare lì. Quell'azione dovevamo farla anche altre volte, siamo usciti con 2-3 passaggi e siamo arrivati in porta. Sono contento anche per Calafiori, non ha giocato tanto quest'anno e giocare così i quarti di finale è importante", ha detto ancora Dzeko, che poi ha sfidato lo United: "Se siamo arrivati fin qui vuol dire che sì, possiamo giocarcela. Non abbiamo avuto un cammino facile, siamo arrivati in semifinale battendo squadre forti e ora ci attende un'altra squadra forte. Ma noi siamo la Roma e dobbiamo dare tutto per provare ad arrivare in semifinale", ha concluso Edin Dzeko.

