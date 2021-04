Striscia la Notizia travolge Fernando Alonso: "Con che mascherina va in giro", una truffa clamorosa

16 aprile 2021 a

Striscia la Notizia ha “smascherato” Fernando Alonso, che è stato beccato in annunci di vendita con una mascherina che è stata ritirata dal commercio in Italia. Si tratta dell’ormai celebre U-Mask, sulla quale si è scatenato un polverone nei mesi precedenti: c’è stata un’inchiesta del tg satirico di Canale 5, un’indagine della Procura di Milano, l’istruttoria dell’Antitrust e il divieto di vendita imposto dal ministero della Salute, ma nonostante ciò non sembra affievolirsi la “passione” tra U-Mask e la Formula 1.

Stasera, venerdì 16 aprile, Striscia la Notizia manderà in onda un servizio sui Moreno Morello sulle mascherine distribuite da Kimoa, l’azienda specializzata in abbigliamento e accessori che è stata fondata da Alonso nel 2018: tali dispositivi di protezione individuale sono venduti da Amazon a 45 euro al pezzo. “Non serve un occhio particolarmente attento - si legge sul sito di Striscia - per accorgersi che le mascherine del pilota spagnolo altro non sono che delle U-Mask a cui è stato semplicemente apposto il marchio Kimoa sulla fodera in tessuto”.

Infatti l’inviato Moreno Morello, una volta effettuato l’ordine, ha ricevuto a casa la mascherina con tanto di packaging originale U-Mask. Ovviamente il tg satirico ha fatto immediatamente partire la segnalazione, con Amazon che dal canto suo ha risposto che sta procedendo alla rimozione dei prodotti in questione. Sarà vero? Di certo Striscia continuerà a monitorare la situazione, che tra l’altro crea un certo imbarazzo a un fuoriclasse del calibro di Fernando Alonso.

