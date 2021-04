Milan, il disastro è servito: ko 2-1 col Sassuolo a San Siro. Senza Superlega e forse pure senza Champions League

21 aprile 2021 a

a

a

Senza Superlega, e forse pure senza Champions League. Il Milan si suicida in casa contro il Sassuolo, nell'ennesimo passo falso a San Siro in un 2021 da incubo che rischia di rovinare tutto quanto fatto nel 2020, dal punto di vista dei risultati ma soprattutto dell'autostima. I rossoneri passano in vantaggio con un gran gol di Calhanoglu ma gli emiliani di De Zerbi, molto duro alla vigila del match (aveva minacciato di non presentarsi in campo in segno di protesta per l'adesione, poi saltata, del Diavolo al progetto dei 12 top club europei "ribelli"), non mollano e nella ripresa mettono sotto i padroni di casa, privi di Ibrahimovic, Theo Hernandez e Bennacer. La frittata si completa nel giro di 7 minuti, tra 76' e 83', con uno scatenato Raspadori che manda in tilt la difesa di Pioli e fissa sull'1-2 il punteggio finale.



Ribaltone inatteso che complica clamorosamente la strada del Milan verso la qualificazione in Champions, fondamentale per conti e futuro tecnico del club: secondo posto a 66 punti a rischio, con l'Atalanta a 64 che potrebbe scavalcarlo, Juve a -4 e Napoli a -6 che possono riavvicinarsi pericolosamente e la Lazio a 58, ma con 2 gare in meno e lo scontro diretto da giocare all'Olimpico. Insomma, tutto riaperto.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.