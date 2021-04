Cristiano Ronaldo, lo strano messaggio alla Juventus: "Il successo? Quando i sogni sono più grandi delle scuse"

27 aprile 2021 a

a

a

La Juventus non vince lo scudetto dopo nove anni ed è in lotta per qualificarsi alla prossima Champions League, la cui certezza di giocarla non c'è ancora. Sotto accusa per la deludente stagione (anche se c'è già da giocare una finale di Coppa Italie ed è stata vinta una Supercoppa italiana) è finito anche Cristiano Ronaldo, in ombra nelle ultime uscite e i cui gol servono a Pirlo come l'ossigeno. "Il successo arriva quando i tuoi sogni sono più grandi delle scuse", questo il post motivazionale di CR7 che prova a scuotere i compagni per il rush finale, ma che sembra anche segnare un certo distacco dall'ambiente juventino.

"C'era un accordo". Cristiano Ronaldo e lo stupro, "Kathryn Mayorga chiede altri soldi". Lo vuole rovinare

Anche perché le voci di mercato su un addio del portoghese si fanno sempre più insistenti. L'ex compagno Ole Gunnar Solskjaer al Manchester United, attuale allenatore dei Devils, lo ha detto esplicitamente: "Lo rivorrei in squadra", ha detto la bandiera dello United. Il futuro prossimo del portoghese però è tuttavia ancora vincolato ai bianconeri, cui Ronaldo è legato fino a giugno 2022 con un ingaggio monstre da 31 milioni di euro netti a stagione.

Georgina Rodriguez protagonista di un reality prodotto da Netflix Spagna. Lo scambio di messaggi con CR7

Ronaldo però si starebbe guardando attorno per trovare una nuova sistemazione che gli consenta di aggiungere ulteriori successi alla sua carriera, in modo da concludere in bellezza il suo percorso, sin qui, stratosferico. Pur di tornare al Manchester United, Ronaldo sarebbe pronto a qualche sacrificio, ma difficilmente scenderà sotto i 20 milioni di euro a stagione. Attualmente il giocatore più pagato dei Devils è il portierone spagnolo David De Gea. Compenso? 22 milioni di euro.

Video su questo argomento La barba al palo – Ecco a voi il Ronaldo Furioso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.