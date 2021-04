Juventus, via Andrea Pirlo. Il retroscena sul nuovo allenatore, un pazzesco derby tra big

28 aprile 2021 a

Il candidato numero uno per la panchina della Juventus è Massimiliano Allegri. Con Andrea Agnelli e Fabio Paratici non c'è nulla da ricucire, sempre che i due rimangono ai vertici del club bianconero anche il prossimo anno. Signora. Giovanni Galeone, maestro e amico di Allegri, conferma l'avvicinamento: "Non so se sarà ancora Andrea Agnelli a chiamare Allegri. Alla Juve non so chi deciderà il prossimo allenatore. Immagino Elkann, la proprietà. Può darsi anche che alla fine resti Agnelli, col quale Max Allegri ha un ottimo rapporto. Rivincite? No, macché. Guardate i suoi risultati. La mia sensazione è che Allegri torni alla Juventus. Il suo silenzio e la sua voglia di rientrare mi fa credere che ci sia qualcosa di concreto".

"Cosa devono imparare". Max Allegri torna e bombarda Pirlo: il piccolo "problemino" della sua Juve

C'è chi ipotizza che un eventuale risultato negativo a Udine sabato possa far cadere Andrea Pirlo, ma sono ancora tante ancora le incognite. La prima è il Real Madrid, club che aveva già cercato Allegri e che tornerebbe all'assalto nel caso più che probabile che si concluda la seconda era Zidane coi Blancos. Poi si fa il nome di Gian Piero Gasperini (ex bianconero doc). Ma sarebbe un'ulteriore rivoluzione tecnica, la terza in tre estati "per una Juve in cerca di se stessa. E alla Continassa, oggi, vista la tensione generale non c'è niente di più irritante dell'idea di scaravoltare ancora tutto. Meglio magari riaffidarsi a Max, uno che ha conservato le chiavi di casa", scrive il Giorno.

