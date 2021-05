Inter, dopo lo scudetto "il ciclo Conte". Le mosse di Zhang sul mercato

04 maggio 2021 a

Archiviato il 19esimo scudetto della storia e scalzata la Juventus dopo 9 anni di dominio italiano, l'Inter si prepara già ad affrontare la prossima stagione. Il Covid ha messo il bastone tra le ruote a molte squadre di calcio a livello mondiale, che si trovano ora a dover fronteggiare una situazione economica non proprio rosea. In casa nerazzurra, lo scudetto conquistato (il primo dell'era Zhang) e la qualificazione in Champions League lasciano spazio a una boccata d'aria. All'epoca del Covid, una cosa è diventata chiara: Non è più forte chi spende di più sul breve periodo, ma chi investe sul lungo. E i nerazzurri ne sono un esempio lampante.

Come sottolinea Skysport, la parola chiave della stagione dell'Inter è stata "continuità". Nel lavoro di Conte, nelle prestazioni del gruppo, ma soprattutto nella mentalità. I colpi di mercato, l'Inter li potrebbe fare trattenendo i propri giocatori. Lukaku, Lautaro Martinez, Barella, Bastoni, solo per citare alcuni volti della cavalcata nerazzurra, sono ambiti da diversi club europei. Non sarà facile tenerli a Milano ma, dopo la stagione ad altissimi livelli, Zhang farà di tutto per non privarsi dei pezzi da novanta, o almeno non di tutti in un colpo solo. E questo in un calciomercato fuori dalla norma: basti pensare a tutte le scadenze di contratto da oggi, fino alla prossima stagione. Il mercato sarà di conseguenza dominato dagli scambi. La necessità è quella di risolvere problemi, senza rimetterci capitale.

L'Inter si trova in vantaggio rispetto agli altri club di Serie A. I big sono blindati da contratti lunghi: Lautaro è ormai ad un passo dal rinnovo che, al di là di eventuali colpi di scena, dovrebbe andare in porto nelle prossime settimane. Con la crisi causata dalla pandemia e che ha colpito buona parte dei club, Juve, Napoli e Roma mirano ad un rinnovo totale. I nerazzurri, invece partono da un sentiero già tracciato dalla guida Antonio Conte, che manterrà quanto di buono costruito in queste stagioni. Il vantaggio dell'Inter rispetto alle concorrenti è grande e chissà che non lo sia anche per la prossima edizione della Champions League.

