Antonio Conte festeggia lo scudetto dell'Inter, ma sogna altro: "Rifare il ct dell'Italia"

Antonio Conte non scioglie i dubbi sul suo futuro. Intercettato da Le Iene, il servizio andrà in onda stasera mercoledì 5 maggio su Italia 1, il tecnico dell'Inter non si è sbilanciato: "Rimango? Ora ci godiamo lo scudetto, poi faremo le valutazioni con il presidenti e i dirigenti per il meglio dell'Inter. Più sì che no? Faremo il meglio per l'Inter...". Poi la scoperta della firma di Mourinho con la Roma: "Davvero? E' una bella notizia che un grande allenatore torna in Italia. Gli screzi del passato? Quando si è in competizione vita mia, morte tua".

Dichiarazioni sibilline che starebbero allarmando leggermente i tifosi nerazzurri dopo la recente conquista del 19° scudetto. Conte ha così ammesso,dopo aver indossato una parrucca tricolore, la confessione più spiacevole per i nerazzurri: "Vorrei tornare ad allenare l'Italia". Un sogno che non hai nascosto e non hai smesso di confessare.

Il tecnico nerazzurro probabilmente ha bisogno di conferme e garanzie per iniziare la nuova stagione. Conferme che dovranno arrivare soprattutto in chiave mercato. Conte avrà bisogno di un nuovo esterno sinistro, un centrocampista e un vice Lukaku. Occhi puntati su Gosens, De Paul e Dzeko, con quest’ultimo chiaro pupillo del tecnico nerazzurro. In vista del prossimo campionato che si appresta ad essere ancora più affascinante con l'arrivo dell'ex interista Mou, Conte chiede garanzie soprattutto per la prossima Champions League, tallone d'achille del tecnico salentino.

