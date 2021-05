Ferrari, la frase di Vanzini fa sbottare Binotto: "Date una macchina a Leclerc", altissima tensione in diretta tv

10 maggio 2021 a

L'ottimo 4° posto di Charles Leclerc e una buona settima posizione di Carlos Sainz nel GP di Spagna hanno soddisfatto la Ferrari. Ma i nervi restano a fior di pelle. Il team principal Mattia Binotto infatti si è tolto qualche sassolino dalla scarpa in diretta tv, attaccando anche il telecronista della Formula 1 di Sky Carlo Vanzini. Tutto nasce da una frase ripetuto spesso dal telecronista negli ultimi due anni, come è successo anche ieri, domenica 9 maggio 2021, al termine della corsa sul circuito di Barcellona: "Grande Charles, date una macchina a questo ragazzo" ha ripetuto Vanzini.

Una frase che ha mandato su tutte le furie Mattia Binotto che, una volta giunto ai microfoni di Sky Sport, ha rimarcato come "In televisione si esalta solo Charles Leclerc e non si esalta il lavoro della squadra". Subito dopo l'intervento di Vanzini, che domandava se la frase di Binotto fosse rivolta a lui, il team principal ha ribadito le sue lamentele di persona al telecronista: "Mi dispiace sentire da parte tua al traguardo: 'Grande Charles, peccato per la macchina'. Binotto ha voluto ribadire che "è anche merito della macchina e della squadra, così come credo che la macchina arriverà ad essere quella che deve essere".

Causa Covid e problemi logistici, la "rivoluzione" della Ferrari è stata rimandata alla prossima stagione, facendo di fatto partire i piloti della scuderia rossa con un handicap rispetto agli avversari. I risultati sono comunque arrivati e la giornata positiva di ieri per la Ferrari ne è la prova. Binotto e Vanzini si sono poi resi protagonisti di un piccolo battibecco, in cui ognuno di loro cercava di spiegare le proprie ragioni all'altro. Nonostante entrambi siano rimasti fermamente convinti della propria opinioni, gli animi si sono presto placati e Binotto ha proseguito esprimendo la sua grande soddisfazione per la crescita dell'organico che ha portato Leclerc ad un passo dal podio, dietro alle due (per ora) irraggiungibili Mercedes e alla Red Bull di Verstappen.

