Inter-Roma, i campioni d'Italia non si fermano: contro i giallorossi calano il tris. Tutti i risultati della 36esima giornata

La 36esima giornata di serie A si è conclusa con le vittorie di Inter, Juventus, Milan, Atalanta, Lazio e Genoa. Finisce pari, invece, il derby ligure tra Sampdoria e Spezia. Prosegue spedita la marcia trionfale dell'Inter tricolore. Neanche la conquista dello scudetto frena il killer instict della formazione di Conte che a San Siro supera, seppur con estrema sofferenza e qualche tensione interna (battibecco Lautaro-Conte), la Roma per 3-1 grazie soprattutto ai primi 20 minuti scintillanti con le reti di Brozovic e Vecino. Anche la Juve ci crede ancora. La squadra di Andrea Pirlo riscatta la sconfitta interna contro il Milan passando per 3-1 in casa del Sassuolo. Tre punti che tengono aperte le speranze dei bianconeri di qualificazione alla prossima Champions League, anche se le vittorie di Atalanta e Milan non sono una bella notizia. Protagonisti assoluti della partita Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, entrambi a segno ed entrambi capaci di raggiungere i 100 gol con la maglia della Juventus.

Il Milan, invece, passeggia sul Torino e mette altri tre punti nella cassaforte Champions, mantenendo il secondo posto a braccetto con l'Atalanta. Per la squadra di Pioli, poco più di un allenamento all'Olimpico granata: sette reti rifilate a una squadra in teoria obbligata a fare punti per tenere a distanza il terz'ultimo posto, e invece dissolta già nel primo tempo. Poi c’è l'Atalanta, che archivia la pratica Benevento e si riprende il secondo posto in classifica. La squadra di Gasperini, che ha vinto 2 a 0, sale a quota 75 punti in classifica generale. Risultato pesantissimo per la squadra di Inzaghi che adesso ha un piede e mezzo in Serie B. Restano vive anche le ultime speranze Champions per la Lazio che vince all’ultimo secondo contro il Parma già retrocesso. Una rete di Immobile al 95’, arrivata subito dopo un incredibile palo colpito dalla formazione ducale, regala i tre punti alla formazione di Simone Inzaghi che resta in corsa, seppur con possibilità ridotte, per arrivare al quarto posto.

Il Genoa espugna lo stadio Renato Dall'Ara: battuto il Bologna di Sinisa Mihajlovic. Decisive le reti di Zappacosta nel primo tempo e di Scamacca nella ripresa. Tre punti importanti per Davide Ballardini che raggiunge quota 39 punti e la salvezza matematica con due giornate di anticipo. Gli emiliani, invece, restano a quota 40 in elenco. I cugini liguri della Sampdoria tolgono la salvezza matematica allo Spezia. Finisce 2-2 al Marassi tra la squadra di Ranieri, già salva, e quella di Italiano. Pobega porta per due volte in vantaggio la formazione spezzina che si fa rimontare prima da Verre e poi al minuto 80 da Baldè.

