Superlega, l'Uefa studia il reato per squalificare Juve, Real e Barcellona: due anni di stop?

13 maggio 2021 a

a

a

L’Uefa fa partire l’indagine su Real Madrid, Barcelona e Juventus. Ma ci sono guai anche per la federazione guidata da Alexander Ceferin: un tribunale spagnolo ha chiesto alla Corte di giustizia dell’Unione europea un giudizio sull’eventuale abuso di posizione dominante da parte dell'Uefa, ma anche della Fifa. Insomma per il calcio mondiale si prepara una estate torrida, nonostante l'opera di mediazione, sulla Superlega, del presidente della Fifa, Gianni Infantino del presidente della Figc Gabriele Gravina.

Superlega, battaglia legale in vista? Juve, Real e Barça minacciano i "traditori": accordi violati

L’indagine del’Uefa è comunque partita. L'Uefa vuole una condanna dei tre club che ancora non hanno rinunciato all'ipotesi così disprzzata dall'organismo guidato da Ceferin. Anche perché basta guardare il trattamento che hanno ricevuto i 9 club fuoriusciti dalla Super League che si sono pentiti davanti all’Uefa: una multa che prevede il 5% di prelievo sui futuri guadagni dalle Coppe e un severissimo elenco di impegni di cui i club devono farsi carico. E a questo punto visto che Real Madrid, Barcellona e Juventus non si sono neanche pentite, la pena non può essere certo inferiore, anzi.

"Minacce intollerabili". Andrea Agnelli dichiara guerra all'Uefa: la situazione precipita

Ceferin vuole l’esclusione di Real Madrid, Barcellona e Juventus dalle Coppe, probabilmente per due stagioni. A frenare Ceferin è anche il fatto che bisogna trovare il reato sportivo adatto per una sanzione del genere e anche il fatto che lo stesso Ceferin teme le sicure richieste di risarcimento che potrebbero chiedere i club eventualmente esclusi. E quindi le conseguenze anticipate dalla Uefa non si paleseranno subito: si dovrà attendere ancora un po' per sapere come andrà a finire questa vicenda.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.