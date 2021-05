Ilaria D'Amico a DiMartedì, "ho ancora quella casa". Gaffe o scoop? Tam-tam, svelato il futuro di Gigi Buffon

19 maggio 2021 a

A DiMartedì è andato in scena un simpatico siparietto tra Giovanni Floris e Ilaria D’Amico sul futuro di Gigi Buffon. “Se ci vuoi dire quale sarà la prossima Regione dove andrai ad abitare, così ci dai una notizia…”, ha dichiarato tra il serio e il faceto il conduttore di La7. L’ex volto di Sky Sport non si è sottratta dal rispondere: “Ho ancora una casa a Roma…”. Così facendo ha quindi alimentato le voci di un possibile approdo a Trigoria del portiere 43enne, che ha già annunciato l’addio alla Juventus.

L’ex numero uno della Nazionale ha tutta l’intenzione di continuare a giocare per almeno un’altra stagione: Tuttosport nei giorni scorsi riportava rumors secondo cui Buffon avrebbe già ricevuto offerte dall’estero, ma preferirebbe rimanere in Italia. Una decisione verrà presa con calma al termine della stagione, ma per ora la pista romana sembra essere la migliore. José Mourinho ha infatti già messo in conto l’esigenza di trovare un nuovo portiere, dato che Antonio Mirante è in scadenza e anche Pau Lopez è nella lista dei partenti.

Rimane quindi soltanto il brasiliano Fuzato, che però non offre garanzie: Buffon invece sarebbe ideale per aggiungere esperienza in un ruolo nevralgico. D’altronde nelle dodici presenze stagionali Gigi ha dimostrato di essere ancora su buoni livelli, è stato addirittura decisivo contro il Sassuolo con un rigore parato a Berardi.

