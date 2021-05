Cristiano Ronaldo, "grazie a chi ha preso parte a questo viaggio": corsa finita, l'addio alla Juventus in questo post?

25 maggio 2021 a

E alla fine la Juventus è riuscita a qualificarsi anche alla prossima edizione della Champions League 2021-22, forse una delle più importanti degli ultimi anni, vista la situazione economica carente per i maggiori top-club europei. Una stagione di alti e bassi quella della Juventus targata Andrea Pirlo, come di alti e bassi ne ha avuti anche il suo "alieno", il portoghese Cristiano Ronaldo. Quest'ultimo, ha condiviso ieri sera su Instagram un lungo post in inglese dal sapore di addio. "Grazie a chi ha preso parte a questo viaggio", conclude CR7, lasciando spazio a ben poche interpretazioni.

"Ho vinto il campionato, la supercoppa, la coppa nazionale, il premio di miglior giocatore, quello di miglior marcatore e ho raggiunto 100 goal per un club sia in Inghilterra, che in Spagna che in Italia" rammenta con fierezza l'attaccante portoghese. "Non c'è niente come la sensazione di aver lasciato un segno in ogni paese in cui ho giocato, e aver dato gioca ai tifosi dei club che ho rappresentato - prosegue - Questo è ciò per cui lavoro, quello che mi anima ed è quello che continuerò a inseguire fino all'ultimo giorno. Grazie a tutti quelli che hanno preso parte a questo viaggio".

CR7 tira puoi fuori tutta la sua sportività, spiegando la stagione altalenante dei bianconeri e facendo i complimenti a chi ha saputo approfittare del black-out juventino: "La vita e la carriera di ogni top player è fatta di alti e bassi. Quest'anno non siamo riusciti a vincere la Serie A, congratulazione all'Inter per il titolo meritato. Comunque devo valutare tutto quello che abbiamo conquistato quest'anno, a livello di squadra e individuale: supercoppa, coppa Italia e titolo di capocannoniere mi riempono di felicità, per le difficoltà che sono costati, in un Paese in cui niente è facile da vincere".

L'esclusione dal match cruciale contro il Bologna vinto dalla Signora per 4-1, il viaggio notturno per raggiungere la Selecao a Lisbona e infine il trasloco della auto da Torino. Basta tirare le somme per capire che l'esperienza di Cristiano Ronaldo alla Juventus è ormai giunta ai titoli di coda. Non si tratta di un addio facile, nel senso stretto del termine: Ronaldo ha ancora un anno di contratto per un ingaggio che si aggira attorno ai 31 milioni di euro. Si contano sulle dita di una mano i club al mondo che possono anche solo avvicinarsi ad un ingaggio simile. E la crisi non sembra certo invogliare a spendere decine di milioni l'anno per un giocatore che ha da poco compiuto 36 anni.

