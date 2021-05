Napoli, dopo Gattuso ecco Conceiçao: la scelta a tempo record di Aurelio De Laurentiis

24 maggio 2021 a

"Sergio Conceiçao sarà il nuovo allenatore del Napoli". Lo rivela l'edizione online del Corriere dello Sport, che non utilizza condizionali e dà per certo che il Napoli metterà sotto contratto l'allenatore del Porto, con cui ha eliminato anche la Juventus dall'ultima Champions League e ha chiuso al secondo posto nel campionato portoghese. Il tecnico portoghese, 46 anni ha un lungo passato in Italia da calciatore con Lazio, Parma e Inter, dovrebbe essere annunciato e presentato nei prossimi giorni. Aurelio De Laurentiis avrebbe dunque scelto: l'allenatore con cui rifondare il suo Napoli sarà Sergio Coinceçao.

C'è Jorge Mendes, tra l'altro agente anche di Rino Gattuso liquidato con tweet dal presidente del Napoli, il grande regista dell'affare che dovrebbe portare Coinceçao sulla panchina del Napoli. Il super-agente portoghese ha proposto il nome del tecnico del Porto ad Aurelio De Laurentiis, raggiungendo in un secondo momento un accordo economico importante che dovrebbe portare l'attuale allenatore del Porto a raggiungere l'Italia nei prossimi giorni.

Ci sono già le prime indiscrezioni sull'ingaggio: Il Napoli pagherebbe un ingaggio da 5-5,5 milioni di euro lordi. Il Porto però proverà a mettersi di traverso, ma la scelta di Conceiçao pare fatta e per mercoledì quest'ultimo potrebbe anche raggiungere l'Italia per dirigersi a Roma, negli uffici della Filmauro, in modo da mettere tutto nero su bianco. "E' una scelta alternativa, con il quarto posto sarebbe arrivato Allegri. E' un allenatore motivatore, un po' Cholista, un po' figlio di Mourinho. Viene a scoprire anche da allenatore il calcio italiano dopo averci giocato da calciatore", rivela Antonio Giordano del Corriere dello Sport, autore dello scoop.

