Inter, "i 6 big sul mercato". Zhang, l'indiscrezione più pesante: "Gli interessano solo i conti, per cedere il club"

Steven Zhang è stato molto chiaro con i suoi manager nelle scorse settimane sul futuro dell'Inter. "Durissimo" a detta di alcuni nel rivelare le strategie societarie: taglio di costi, cessioni e plusvalenze. Ai tifosi si è cercato addolcire la pillola, facendo credere che "al massimo ci sarà solo una cessione eccellente e che il campione ceduto sarebbe ben rimpiazzato". Secondo quello che avrebbe raccontato Beppe Marotta, ad nerazzurro,ai suoi più stretti collaboratori l'Inter rischia davvero di essere ridimensionata e di veder cambiare i suoi connotati, perdendo la sua fisionomia di "big", fa sapere il Giorno.

Non solo Vecino, l'Inter di Zhang taglia gli inutili: ecco tutti i giocatori che saltano

Nessuno è incedibile (su Hakimi il Psg e già si cerca il sostituto di Lautaro e si punta Vlahovic), e per raggiungere l'obiettivo dei 100 milioni in attivo sul mercato, altri quattro campioni potrebbero essere ceduti. A Zhang non interessano più scudetto o zona Champions, ma tagliare le spese e salvare i conti per poi vendere l'Inter meglio più avanti. "Il club è stato ipotecato a garanzia del prestito di cui sopra con la spada di Damocle di un debito che si aggira sugli 800 milioni complessivi, e non può che autogestirsi dopo che Zhang Jindong e il figlio Steven sono già stati "salvati" dallo stato cinese che ha comprato per quasi 2 miliardi il 23% dell'azienda madre", riferisce il Giorno.

Inter, dopo lo scudetto "il ciclo Conte". Le mosse di Zhang sul mercato

Lo stesso Marotta, vista questa realtà, avrebbe confidato di rimpiangere la Juventus, per la gestione di certe situazioni. E l'addio di Conte, che pur ha lasciato di sasso i tifosi interisti, potrebbe essere visto anche con altri occhi, alla luce delle ultime indiscrezioni.

