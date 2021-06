Giacomo Raspadori, "dovevamo andare a rubare portafogli...": i segreti svelati del baby scelto da Mancini per l'Europeo

03 giugno 2021 a

C'è una convocazione in Nazionale del c.t. Roberto Mancini che ha stupito non poco commentatori e tifosi: si tratta di Giacomo Raspadori. Il 21 enne in forza al Sassuolo è stato infatti preferito al navigato Matteo Politano. Ma chi è esattamente Giacomo Raspadori? Lo sa bene il suo ex allenatore Roberto De Zerbi, che nella scorsa stagione lo ha lanciato senza pensarci due volte nel grande calcio, vincendo la sua scommessa personale. "Gli ho detto che saremmo dovuti andare a rubare portafogli, per fargli capire che certe volte deve essere più malizioso: un attaccate deve sapere un attimo prima cosa sta accadendo".

"Giacomo è troppo 'bravo ragazzo', deve togliere la timidezza - lo ha consigliato il nuovo allenatore dello Shaktar Dontesk. Se migliora anche in questo può diventare il centravanti della Nazionale", ha aggiunto fiducioso De Zerbi. Parole quelle dell'ex tecnico del Sassuolo, che risalgono ormai a un mese e mezzo fa. Jack cresce in fretta, tanto che l'Inter starebbe pensando a lui per rimpiazzare Lautaro, se l'argentino dovesse preparare le valigie. I goal contro Roma e Juve, la doppietta a San Siro contro il Milan e poi la prestazione con gli Azzurrini contro il Portogallo lunedì scorso 31 maggio 2021, hanno convinto Bobby goal. Niente nazionale per Moise Kean, piace più l'atteggiamento acqua e sapone di Raspadori.

Così "bravo ragazzo" da sembrare uguale a tutti gli altri ragazzi della sua età: diplomato al liceo scientifico con 79, ha dato cinque esami al primo anno di Scienze motorie e da quattro anni sta insieme a Elisa, conosciuta a Riccione sul campo di beach volley. Un ragazzo con la testa sulle spalle e le qualità calcistiche indiscutibili. Alto 172 cm, Jack Raspadori sa usare il destro come il sinistro, anche se predilige quest'ultimo. Sono tanti i fuoriclasse cui si ispira: Eto'o, Aguero, Tevez, Di Natale. Con i suoi rapidi movimenti di gambe e l'intuito da rapace dell'area, lo slogan per gli Europei 2021 ora è soltanto uno: Jack facci sognare.

