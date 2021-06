Seid Visin, il dramma dell'ex Milan: si è suicidato. "Sento gli sguardi schifati per il colore della mia pelle"

05 giugno 2021 a

Seid Visin aveva 20 anni. Era un ex promessa del Milan e si suicidato. "ovunque io vada, ovunque io sia, sento sulle mie spalle come un macigno il peso degli sguardi scettici, prevenuti, schifati e impauriti delle persone", ha scritto nella sua ultima lettera. Era nato in Etiopia ed era stato adottato in Italia da piccolo, a Nocera Inferiore, dove l'altro giorno si è tolto la vita e dov' era tornato dopo un paio di stagioni passate a Milano a giocare nelle giovanili del Milan con Donnarumma, rivela il Corriere della Sera.

Di recente si era impegnato per l'Atletico Vitalica, una squadra di calcio a cinque. Seid avrebbe voluto anche altro: vivere in un mondo senza razzismo. Seid sentiva ogni giorno di più, quella diffidenza. Tempo fa aveva scritto sull'argomento una lettera mandata ad alcuni amici e alla sua psicoterapeuta. "Io non sono un immigrato. Sono stato adottato da piccolo. Ricordo che tutti mi amavano. Ovunque fossi, ovunque andassi, tutti si rivolgevano a me con gioia, rispetto e curiosità. Adesso sembra che si sia capovolto tutto. Ero riuscito a trovare un lavoro che ho dovuto lasciare perché troppe persone, specie anziane, si rifiutavano di farsi servire da me e, come se non mi sentissi già a disagio, mi additavano anche come responsabile perché molti giovani italiani (bianchi) non trovassero lavoro. Dentro di me è cambiato qualcosa", scriveva Seid.

"Come se mi vergognassi di essere nero, come se avessi paura di essere scambiato per un immigrato, come se dovessi dimostrare alle persone, che non mi conoscevano, che ero come loro, che ero italiano, bianco. Facevo battute di pessimo gusto su neri e immigrati come a sottolineare che non ero uno di loro. Ma era paura. La paura per l'odio che vedevo negli occhi della gente verso gli immigrati. Non voglio elemosinare commiserazione o pena, ma solo ricordare a me stesso che il disagio e la sofferenza che sto vivendo io sono una goccia d'acqua in confronto all'oceano di sofferenza che sta vivendo chi preferisce morire anziché condurre un'esistenza nella miseria e nell'inferno". Un inferno in cui anche Seid diveva e a cui si è consegnato.

