Antonio Conte osteggiato dai calciatori del Real Madrid: "In 10 da Perez per avvertirlo", il precedente con Sergio Ramos

07 giugno 2021 a

a

a

Abbandonata l’Inter perché non disposto ad accettare una o più cessioni eccellenti per questioni di bilancio, Antonio Conte si è ritrovato senza panchina. Prima il Real Madrid, poi il Tottenham: l’epilogo è stato lo stesso, con il tecnico leccese che non ha ottenuto il posto. E chissà che non stia pensando di aver sbagliato a lasciare il club nerazzurro così in fretta, pochi giorni dopo aver vinto lo scudetto. Ma per prendere una decisione così netta Conte avrà fatto i suoi calcoli e avrà avuto anche informazioni più precise sulla situazione dell’Inter e sulla sua competitività futura.

Ok dall'Uefa, Pessina al posto di Sensi: c'è anche l'Atalanta negli azzurri di Roberto Mancini

Adesso dal Times arriva un clamoroso retroscena di mercato: prima che Carlo Ancelotti venisse scelto per sedersi nuovamente sulla panchina del Real Madrid, Florentino Perez avrebbe pensato anche a Conte per sostituire Zinedine Zidane. Lo spogliatoio dei blancos avrebbe però posto un veto sul tecnico leccese: dalle informazioni raccolte dal Times risulta che il presidente del Real aveva avviato una trattativa con Conte, ma l’avrebbe interrotta non appena una decina di giocatori di peso della squadra lo avrebbero contattato per avvertirlo.

"Diventiamo azionisti per salvare l'Inter dalla crisi": economista e tifoso nerazzurro, la proposta di Carlo Cottarelli

“Se arriva lui, noi facciamo le valigie”: è questo il senso dell’avvertimento lanciato dai calciatori, che Perez pare abbia seguito subito, cambiando obiettivo da Conte a Ancelotti, che invece ha lasciato un ottimo ricordo all’interno dello spogliatoio. Il non fa il nome dei ribelli, ma si intuisce che a guidarli potrebbe essere stato Sergio Ramos, che già nel 2018 aveva lanciato una frecciata a Conte quando questo era stato accostato alla panchina della Nazionale spagnola.

Massimiliano Allegri e quei vecchi problemi con le scommesse: nel mirino dell'antiriciclaggio, un grosso guaio?

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.