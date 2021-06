Zlatan Ibrahimovic, "le cose non vanno bene". Dramma-Milan, girano voci inquietanti: "Addio al calcio?"

11 giugno 2021 a

Zlatan Ibrahimovic è preoccupato: la terapia conservativa prescritta per affrontare la distorsione al ginocchio sinistro non sta andando bene. E aumenta l’ipotesi che lo svedese si ritrovi costretto a sottoporsi a intervento chirurgico. Le parole di giovedì 10 giugno del c.t. svedese hanno scoperchiato la problematica. Andersson in realtà non ha mai pronunciato la parola “intervento”, ma ha spiegato che Ibra è indietro nella tabella di marcia con la terapia attuale. “Non è così avanti negli sviluppi della riabilitazione”.

Ibra avrebbe ancora il ginocchio molto gonfio. Teme soprattutto sapendo la sua età, i rischi che comporterebbe un’operazione e anche l’attuale impossibilità a tenersi in forma come vorrebbe. E allora quel pensiero che lui non vorrebbe mai avere e che i tifosi del Milan non si augurano mai potrebbe diventare reale: l'addio al calcio. Una possibilità, scrive la Gazzetta dello Sport, che non si può escludere a priori. Si aspetterà almeno a fine giugno per verificare se la terapia possa veramente funzionare.

Altrimenti si passerà a considerare l'ipotesi di un’operazione in artroscopia per verificare la situazione del ginocchio. Dagli esami precedenti non risulterebbero lesioni e allora potrebbe trattarsi solo di pulire i legamenti, anche se in queste settimane si è parlato anche di cartilagine. Scenario, quest’ultimo, molto negativo. Nei prossimi giorni si capirà la piega che prenderà l’ennesima tegola sulla testa di Zlatan e del Milan con il rischio che la situazione possa complicare anche i piani del mercato rossonero che è tutto concentrato sull'obiettivo di costruire una squadra che sappia comportarsi adeguatamente per il ritorno in Champions League.

