Euro 2020, delirio per l'Italia di Mancini: Matteo Salvini beccato in auto così, un video strepitoso

Notti Magiche, quelle dell'Europeo di calcio, quell'Euro 2020 che in verità si gioca nel 2021. E la prima, di notte, in effetti è stata davvero magica: l'Italia di Roberto Mancini domina e strapazza la Turchia, un nettissimo 3-0 e una partita senza storia. Insomma, l'Europeo per gli azzurri inizia nel migliore dei modi. Una festa tutta italiana con i gol di Insigne, Immobile e l'autorete di Demiral.

Ora, gli azzurri sognano. E Mancini però prova a tenere tutti quanti con i piedi per terra, ricordando che "mancano ancora sei partite". Insomma, l'obiettivo dichiaratissimo è stare calmi, buoni e tranquilli. Ma anche arrivare alla finale di Londra e vincerla. Non sarà per certo semplice, ma doveroso tentarci.

Clima euforico, insomma, per la Nazionale "benedetta" da Lino Banfi. Tiene infatti banco l'esultanza di Immobile e Insigne, con quel "porca putt***" in favor di telecamera, tutto dedicato proprio a Banfi nella sua versione-Oronzo Canà, il mitologico Allenatore nel Pallone, quello della Bizona e mille altri tormentoni.

E a questa euforia, ecco prendere parte anche Matteo Salvini. Un Salvini euforico ancor prima del calcio d'inizio. Già, perché il leader della Lega si è mostrato così come potete vedere qui sotto: al volante, intento a cantare Notti Magiche di Gianna Nannini, la colonna sonora degli azzurri di Italia '90 e che ormai accompagna la Nazionale ad ogni competizione. "Pronti?!?", scriveva Salvini prima del calcio d'inizio. Sì, erano tutti prontissimi. Soprattutto gli azzurri...

