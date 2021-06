Euro 2020, "lo hanno chiesto i giocatori": dopo l'arresto cardiaco di Eriksen, l'incredibile decisione su Danimarca-Finlandia

12 giugno 2021 a

a

a

Danimarca-Finlandia riprenderà alle 20.30. La comunicazione ufficiale è arrivata dalla Uefa, con la precisazione che a richiedere di giocare subito il match interrotto al 43esimo del primo tempo sono stati gli stessi giocatori. Forse un modo per scaricare subito la tensione drammatica accumulata nei minuti in cui Christian Eriksen è stato a terra, privo di sensi e colpito da un arresto cardiaco. Fondamentali sono stati i soccorsi immediati dei medici, che dopo oltre un quarto d’ora sono riusciti a rianimare il calciatore.

"Come sta Eriksen", fuori pericolo? Le conferme dalla Danimarca dopo 20 minuti drammatici in campo

Eriksen è infatti apparso con gli occhi aperti mentre veniva trasportato fuori dal campo in barella: poi è stato stabilizzato in ospedale, dove verrà sottoposto ad ulteriori accertamenti. “Christian è sveglio, respira e riesce a parlare. L’ho appena comunicato a suo padre”, ha dichiarato l’agente Martin Scoots a NPO Radio1. Per fortuna la situazione è risultata essere meno grave di quello che si temeva anche in campo, con i compagni che si sono stretti attorno a Eriksen mentre erano intenti a piangere e pregare.

"Ha riaperto gli occhi". Christian Eriksen, la foto più bella di Euro 2020: 20 minuti drammatici, ora è in ospedale

Poi il calciatore ha riaperto gli occhi, facendo tirare un sospiro di sollievo al mondo intero. E adesso si tornerà anche in campo: assecondando la richiesta arrivata dai giocatori di Danimarca e Finlandia, la Uefa ha stabilito la ripresa della partita alle 20.30. Si giocheranno gli ultimi minuti del primo tempo e poi tutto il secondo con 5 minuti di intervallo.

"Non riescono a rianimarlo". Dramma in campo a Euro 2020: arresto cardiaco per Eriksen

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.