Euro 2020, Roberto Mancini e il colpo di tacco in campo. Reazione inaspettata, il video fa il giro del web

Roberto Mancini è pur sempre Roberto Mancini. Quando giocava faceva sognare tifosi e appassionati di calcio con i suoi tiri e i colpi di tacco. Ma da allora nulla è cambiato. Lo ha dimostrato oggi 20 giugno durante la partita della nazionale italiana contro il Galles valida per la terza giornata del Gruppo A di Euro 2020.

A bordo campo l'allenatore dell'Italia ha infatti stupito tutto il pubblico dello stadio olimpico con un colpo di tacco al volo da applausi. Come quelli realizzati contro il Parma e contro la Roma. Tanto che il video di questo colpo di tacco sta facendo il giro del web. C'è chi commenta: "Ma perché Mancini non scende in campo?". Forse proprio lui potrebbe segnare il secondo gol dell'Italia.

Siete d'accordo? Non volete anche voi vedere la sua classe in campo? Il popolo social dice sì.

