Euro 2020, raptus-Cristiano Ronaldo: fascia per terra e fuga dal campo. Il sospetto, scaricato dai compagni?

28 giugno 2021 a

a

a

Sono bastati 90 minuti per decidere l'avversario dell'Italia ai quarti di finale di Euro 2020. Gli Azzurri sono ora chiamati a giocarsi un posto in semifinale contro il Belgio del commissario tecnico Roberto Martinez. Fuori dai giochi Cristiano Ronaldo, in seguito a una partita al cardiopalmo che, nei minuti finali, ha visto i portoghesi prendere un palo clamoroso con Guerreiro. È bastato un goal capolavoro di Thorgen Hazard (fratellino di Eden), con la collaborazione di Rui Patricio, per strappare il biglietto contro l'Italia di Mancini. Tuttavia, a far discutere, è l'atteggiamento di Cristiano Ronaldo che, ormai si sa bene, le sconfitte non le sa digerire particolarmente bene.

"Mi vergogno di essere giornalista, per cosa pagano quel bambino": Bargiggia demolisce Fabio Caressa, mai così feroce

La delusione dei campioni in carica dopo il triplice fischio di Felix Brych era palpabile. Tanto che il tecnico portoghese Fernando Santos, in conferenza stampa nel post partita ha parlato di "giocatori in lacrime". Ad ogni modo, la notizia che più ha iniziato a rimbalzare sui quotidiani sportivi dopo l'incontro terminato 1-0 per i Diavoli rossi, è stato un gesto di frustrazione di Cristiano Ronaldo. Dopo un breve scambio di parole con Romelu Lukaku, il talento di Funchal ha gettato a terra la fascia da capitano in un gesto di frustrazione, abbandonando il campo della Cartuja di Siviglia, prima di chiunque altro. Gesto analogo a quello che Ronaldo ha compiuto nella fase di qualificazione, dopo un discusso match contro la Serbia dove l'arbitro non aveva concesso proprio al portoghese, uno dei più classici goal fantasma.

Juventus, conti in rosso: servono 400 milioni per andare avanti. Per CR7 il destino è segnato?

E quindi, proprio in quel campo di Siviglia in cui, con la maglia del Real Madrid, ha messo a segno la bellezza di 17 goal, Ronaldo ha ripetuto il gesto di frustrazione. Nella serata di ieri, domenica 27 giugno 2021, non è riuscito a lasciare il segno (e nelle ultime fasi di gioco non è neppure stato cercato con continuità dai compagni: era nervoso forse per questo?). L'attaccante bianconero chiude comunque un Europeo giocato ad altissimi livelli, con ben 5 reti segnate. Goal che sono bastati a eguagliare il record di reti messe a segno con la Nazionale, stabilito dall'iraniano Ali Daei. Ora, a CR7 ne manca soltanto uno per infrangere l'ennesimo record. Certo è, che il capitano portoghese avrebbe volentieri continuato il cammino di Euro 2020, tanto più con un record del genere all'angolo e un avversario i cui giocatori li conosce molto bene.

Che delusione l'Olanda: altra zampata di Schick dopo l'espulsione di de Ligt, Repubblica Ceca ai quarti

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.