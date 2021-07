Euro 2020, "prossimo allenatore del Milan". Fonti certe: un terremoto per Stefano Pioli?

02 luglio 2021 a

Mauro Tassotti, attualmente vice allenatore dell'Ucraina targata Andriy Shevchenko, si è confidato ai microfoni di Sky Sport: "Non abbiamo cominciato benissimo l’Europeo, con un pizzico di fortuna siamo passati finendo nella parte meno nobile del tabellone. Abbiamo affrontato la Svezia, una squadra forte ma contro cui ce la potevamo giocare. Siamo stati capaci di restare in partita fino alla fine e all’ultimo minuto dei tempi supplementari abbiamo trovato il gol che ci ha permesso di passare il turno", ha così commentato l'ex difensore del Milan, il cammino a Euro 2020 della nazionale gialloblu.

Nel corso dell'intervista, Tassotti ha poi ricordato con nostalgia i tempi passati al Milan con il campione ucraino: "Io conosco Sheva da tantissimo tempo, abbiamo lavorato tantissimo assieme anche al Milan. Abbiamo lavorato tanto sui tempi di smarcamento e su ciò che serve ad un attaccante - ha raccontato -. Quando mi ha chiamato ho subito colto perché so quanto rispetto ci fosse tra noi". Il vice allenatore ha poi parlato di un possibile ritorno di Sheva al Milan: "Io credo che Sheva questo pensiero l’abbia fatto", ha commentato Tassotti.

Una pista clamorosa che potrebbe quindi portare Shevchenko sulla panchina rossonera? "Credo si auguri un giorni di tornare dove ha fatto bene da calciatore. Io ho qualche anno in più e questo pensiero non lo faccio. Il Milan è casa nostra", sottolinea Tassotti. Al momento, il ruolo di Stefano Pioli non sembra essere lontanamente in discussione. Reduce da una stagione in cui il suo Milan ha fatto benissimo, seppure con qualche rimpianto per il mancato primo posto, l'allenatore ha convinto a pieno la dirigenza. L'accordo con il tecnico originario di Parma scadrà il 30 giugno 2022, ma non è da escludersi che Shevchenko possa essere considerato un valido sostituto una volta esaurito il contratto. Soprattutto, dopo gli ottimi risultati che sta raccogliendo in Nazionale.

