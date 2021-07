Euro 2020, impensabile omaggio a Raffaella Carrà prima del calcio d'inizio: la scelta senza precedenti degli Azzurri

06 luglio 2021 a

La morte di Raffaella Carrà è stato un colpo durissimo, anche perché arrivata inaspettata. La regina delle televisione italiana, conosciuta e amata in tutto il mondo (soprattutto in Spagna e in Argentina), si è spenta all’età di 78 anni: la Figc ha ricevuto il via libera da parte della Uefa per dedicarle qualche minuto prima dell’inizio della semifinale di Euro 2020 tra Italia e Spagna. Durante il riscaldamento partirà “A far l’amore comincia tu”, uno dei grandi successi della Carrà.

“Amava il calcio ed era una grande tifosa della Nazionale - si legge in una nota pubblicata sul sito ufficiale della Figc - per omaggiarla, la Figc ha chiesto e ottenuto dalla Uefa di inserire nella playlist utilizzata per il riscaldamento prima della semifinale dell’Europeo con la Spagna ‘A far l’amore comincia tu’, una delle sue canzoni più amate e ballate”.

“La scomparsa di un’icona come Raffaella Carrà - ha aggiunto il presidente Gabriele Gravina - donna innovativa e artista straordinaria, ha colpito tutti. Prima di Italia-Spagna, la sua partita, vogliamo ricordarla con allegria, ascoltando insieme la sua musica carica di energia”. A dare l’annuncio della sua morte era stato Sergio Japino: “Raffaella ci ha lasciati. È andata in un mondo migliore, dove la sua umanità, la sua inconfondibile risata e il suo straordinario talento risplenderanno per sempre”.

