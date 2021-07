Mario Balotelli, ecco la sua nuova squadra: "Ci ha contattati lui". A 31 anni, un finale di carriera impensabile

07 luglio 2021 a

Sembra ormai tutto fatto per il trasferimento di Mario Balotelli dal Monza alla Turchia. Esclusi clamorosi colpi di scena, l'attaccante dovrebbe accasarsi all'Adana Demirsor, club appena promosso nella massima categoria turca. Dopo aver calcato i campi di Serie B per una stagione con il Monza di Berlusconi e Galliani, Balotelli è quindi pronto a iniziare questa sua nuova esperienza. A rivelare la trattativa è stato lo stesso presidente dell'Adana, Murat Sancak che, ai microfoni del portale di casa A Spor ha detto: "La trattativa con Mario Balotelli è completa all'85%. Ci ha contattato lui attraverso il nostro capitano (Gokhan Inler, ex Napoli e Udinese, ndr.) e ci ha detto di voler venire qui. Arriverà in Turchia la prossima settimana".

Le motivazioni che avrebbero portato "Supermario" a lasciare il Monza, sono principalmente legate alla Nazionale italiana di calcio. Il numero 45 vorrebbe infatti convincere Roberto Mancini di essere ancora un valido attaccante e utile per la causa, chissà magari per i prossimi mondiali. "Balotelli vuole venire qui per andare al Mondiale e lo sponsor pagherà metà del suo ingaggio", ha ribadito il presidente del club turco, specificando di non essere minimamente preoccupato per il carattere particolarmente difficile che ha condizionato sin qui la carriera di un talento, purtroppo non espresso a pieno potenziale.

"Dicono che Balotelli sia pazzo - ha proseguito Sancak -. Ma noi siamo di Adana e siamo pazzi come lui, quindi nessuno si deve preoccupare, perché sapremo come gestirlo". Sarà la volta buona che Balotelli riuscirà a rimettersi in gioco? Certo, il campionato turco non rende proprio quella visibilità necessaria al giocatore per mettersi in mostra in vista dei prossimi campionati mondiali, tantomeno con un club appena promosso in massima divisione. Il rapporto con il c.t. italiano Mancini non è poi dei migliori: suo allenatore ai tempi del Manchester City, Mancini lo ha spesso relegato in panchina. Ad agosto per Mario gli anni saranno 31, e il tempo non sta certo scorrendo lentamente.

